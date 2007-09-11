Порошенко: ВВП України за підсумками року перевищить 700 млрд. грн.

Номінальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками 2007 року буде вище 700 млрд. грн. Таку думку висловив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

За його словами, цей показник буде досягнуто за рахунок зростання економіки. “Якщо врахувати ще й інфляційний чинник, то показник номінального ВВП буде ще вищим”, - сказав він.

П.ПОРОШЕНКО нагадав, що бюджет 2007 року розраховано з показника ВВП на рівні 685 млрд. грн. На його думку, це дещо занижений прогнозний показник, і необхідно врахувати, що внаслідок цього занижені і планові показники держбюджету на цей рік.

Як повідомляв УНІАН, реальний валовий внутрішній продукт України в січні-липні 2007 р. порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 107,7%, у липні - 107,2%.

За даними Державного комітету статистики, номінальний ВВП за січень-червень становив 289 млрд. 945 млн. грн. (за попередньою оцінкою), за червень - 57 млрд. 436 млн. грн.

Довідка УНІАН. При формуванні державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу зростання ВВП - 6,5%, номінальний ВВП - 498,4 млрд. грн., показника інфляції в 7,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Номінальний ВВП України в 2006 році становив 535,8 млрд. грн.