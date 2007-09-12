Рада НБУ готова включити міністра фінансів до свого складу

Рада Національного банку України вважає за доцільне включення міністра фінансів до свого складу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО сьогодні на прес-конференції.

При цьому він зазначив, що йдеться про міністра фінансів не як про якусь конкретну особу, а про посаду.

П.ПОРОШЕНКО вважає, що це необхідно для формування спільної економічної політики Національного банку України і уряду.