Міліція порушила справу щодо масштабного ДТП в Криму
12:28, 23 квітня 2012Суспільство
1149
Міліція порушила кримінальну справу за фактом ДТП у Криму, в результаті якого шість осіб загинули і вісім - поранені.
Чотири пасажири «Газелі» загинули на місці
Про це кореспонденту УНІАН повідомила телефоном начальник прес-служби Кримського Управління МВС Ольга Кондрашова.
За її інформацією, Слідче управління УМВС в АРК відкрило кримінальну справу за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху при експлуатації автомобіля, що призвело до смерті кількох осіб).
Як повідомляв УНІАН, «Мерседес» з причепом, що повертався до Києва з ралі в Чорноморському районі Криму, врізався у маршрутку, яка везла людей з Армянська на обстеження до республіканської лікарні в Сімферополі.
Чотири пасажири «Газелі» загинули на місці ДТП, ще одна людина померла у машині швидкої допомоги. Шостий постраждалий помер у лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter