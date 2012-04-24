Екологи просять РНБО перевірити залишки тротилу на Горлівському хімзаводі

Вони просять розглянути на найближчому засіданні міжвідомчої комісії, а надалі взяти на контроль питання утилізації залишків тротилу на Горлівському хімічному заводі (Донецька область).

Про це УНІАН повідомив заступник голови Севєродонецької міської екологічної асоціації «Зеленій світ» Олексій Светіков.

У зверненні говориться, що «Горлівський хімзавод, який виробляв вибухівку і хімічну продукцію, було зупинено ще в 2001 році, разом з тим 30 тонн вибухових речовин досі зберігаються в його комунікаціях і оснащенні. За час, який пройшов після припинення діяльності цього підприємства, будівлі цехів майже повністю зруйновані, а тротил частково перетворився на інші з'єднання. Все це з кожним роком посилює небезпеку вибуху - внаслідок випадковості чи з природної причини».

«Майже 10 років ця проблема не вирішувалася через відсутність коштів. На даний час вони знайдені - Міжнародним добродійним фондом Blacksmіth Іnstіtute. Як повідомив фонд, на вирішення цієї проблеми вдалося одержати від іноземних донорів 650 000 доларів США. Є і проект утилізації залишків тротилу - його розробив Макіївський державний проектний інститут. І ми зі здивуванням дізналися, що до цих пір утилізація залишків вибухівки на Горлівському хімічному заводі не почалася лише через невиплату Макіївському інституту коштів за зроблену роботу», - говориться у зверненні.

Екологи стверджують, що сплата цього проекту, а фактично вирішення проблеми, зараз залежить від Міністерства економічного розвитку і торгівлі - саме воно має провести тендер з його оплати.

«Для сприяння вирішенню подібних проблем при Раді національної безпеки і оборони була створена Міжвідомча комісія з питань науково-технологічної безпеки. Тому для ліквідації залишків тротилу на Горлівському хімічному заводі просимо розглянути це питання на найближчому засіданні міжвідомчої комісії, а надалі взяти його на контроль», - говориться у зверненні.

Екологи наголошують, що Горлівський хімзавод загрожує техногенною катастрофою всьому Донбасу, крім того, він розташований в 50 км від Донецька, де скоро відбудуться матчі Євро-2012.