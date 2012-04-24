Новий Митний кодекс набере чинності з 1 червня

Офіційне оприлюднення відбулося в №73-74 від 21 квітня 2012 р. і, отже, кодекс набирає чинності з першого числа другого місяця після його публікації, тобто з 1 червня.

Як повідомляв УНІАН, парламент приймав кодекс двічі. Після ухвалення його 3 листопада 2011 року документ було заветовано Президентом. 13 березня 2012 року Митний кодекс було прийнято парламентом з поправками.

19 квітня Президент України Віктор Янукович підписав Митний кодекс, прийнятий Верховною Радою 13 березня п.р.