На Запоріжсталі стався вибух у мартенівському цеху

На ВАТ "Запоріжсталь" стався вибух у мартенівській печі.

Інформацію про надзвичайну подію сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому територіальному управлінні МНС.

"Дійсно, 11 вересня о 01.30 на ВАТ "Запоріжсталь" після завантаження металобрухту і розігрівання печі 12-го мартенівського цеху в цій печі стався вибух", - повідомили в МНС.

За словами співбесідника агентства, після огляду печі в ній була виявлена воронка і 5 крізних отворів у склепінні.

Проте, згідно з офіційними даними МНС, "руйнування конструкції печі не відбулося, і на технічний процес підприємства подія не вплинула".

"Загиблих і постраждалих внаслідок НП немає", - повідомляє Запорізьке теруправління МНС.

Обставини і причини події встановлюють співробітники створеної спецільної комісії.

За інформацією представників керівництва ВАТ "Запоріжсталь", після НП піч 12-го мартенівського цеху зупинено для проведення планового ремонту.