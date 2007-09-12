На Запоріжсталі стався вибух у мартенівському цеху
Жертв немає, піч на ремонті
На ВАТ "Запоріжсталь" стався вибух у мартенівській печі.
Інформацію про надзвичайну подію сьогодні УНІАН офіційно підтвердили в Запорізькому територіальному управлінні МНС.
"Дійсно, 11 вересня о 01.30 на ВАТ "Запоріжсталь" після завантаження металобрухту і розігрівання печі 12-го мартенівського цеху в цій печі стався вибух", - повідомили в МНС.
За словами співбесідника агентства, після огляду печі в ній була виявлена воронка і 5 крізних отворів у склепінні.
Проте, згідно з офіційними даними МНС, "руйнування конструкції печі не відбулося, і на технічний процес підприємства подія не вплинула".
"Загиблих і постраждалих внаслідок НП немає", - повідомляє Запорізьке теруправління МНС.
Обставини і причини події встановлюють співробітники створеної спецільної комісії.
За інформацією представників керівництва ВАТ "Запоріжсталь", після НП піч 12-го мартенівського цеху зупинено для проведення планового ремонту.