Мінфін порахував втрати від спецоподаткування IT-індустрії: 700 млн грн

Мова йде про законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» (№ 9744 від 23 січня 2012 року).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання парламентського комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової і митної політики заявив директор департаменту Мінфіну Микола Чмерук.

«Зміни, які вносяться, - це мінус бюджету приблизно 700 млн грн. У зв'язку з цим необхідно знайти компенсатори уразі, якщо цей законопроект буде прийнято», - сказав він.

За словами народного депутата Станіслава Аржевітіна, до другого читання законопроект було доповнено пільгами для підприємств, пов'язаних з індустрією програмної продукції. «До першого читання у нас було виписано законопроект, що ми хочемо стимулювати галузь. Але коли ми дійшли до другого читання, виявилося, що ми стимулюємо всіх, наприклад, не оподатковується сама організація, потім ми вносимо норму про зниження оподаткування працівників даного підприємства. Це вже подвійний подарунок», - відзначив депутат.

С.Аржевітін стверджує, що автори законопроекту вийшли за межі його концепції і надали пільги з оподаткування суміжним компаніям, які не мають відношення до створення програмної продукції. «Мої поправки були пов'язані з тим, щоб залишити пільги з оподаткування виключно для тих, хто прямо займається створенням такого продукту, а в законопроекті це виглядає, що ми робимо це для деяких окремих організацій», - відзначив С.Аржевітін.

Законопроект доопрацьовуватиметься до другого читання, поінформував голова профільного комітету Віталій Хомутинник.

Довідка УНІАН. Законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування суб'єктів індустрії програмної продукції» № 9744 від 23 січня 2012 року пропонується ввести спеціальний режим оподаткування для суб'єктів індустрії програмної продукції, згідно з яким: прибуток таких підприємств обкладається з 1 січня 2013 року за ставкою 16%, операції реалізації товарів, виконання робіт і надання послуг в індустрії програмної продукції звільняються від сплати ПДВ; винагорода за трудовими договорами (контрактам) працівників обкладається за ставкою 5%.

Нагадаємо, законопроект було прийнято за основу Верховною Радою 23 березня 2012 року.