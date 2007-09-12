Росія погодилася надати свій діоксин для слідства про отруєння Ющенка

Генеральна прокуратура України одержала від правоохоронних органів Російської Федерації згоду на дослідження зразків діоксину, що виробляється у Росії.

Про це йдеться у заяві Генпрокуратури України, переданій УНІАН.

Останнім часом до прес-служби Генпрокуратури надходять численні звернення журналістів щодо надання інформація про хід розслідування кримінальної справи про отруєння у 2004 році кандидата у Президенти України Віктора ЮЩЕНКА, зазначається у документі.

З огляду на це відомство заявляє, що слідчі Генеральної прокуратури України вживають усіх заходів, необхідні для повного і всебічного розслідування цього злочину.

У рамках слідства здійснюються контакти із міжнародними структурами, які можуть сприяти встановленню обставин скоєння злочину, запевняють у Генпрокуратурі.

Водночас у відомстві зазначили, що практика обміну службовою інформацією між правоохоронними органами різних країн є повсякденним відпрацьованим правовим механізмом. Зокрема, така співпраця відбувається між Генеральними прокуратурами України та Російської Федерації у справі розслідування отруєння Президента України В.ЮЩЕНКА.

Так, Генеральна прокуратура України у грудні 2006 року надіслала до Генеральної прокуратури Російської Федерації звернення щодо надання зразків діоксину. Сьогодні Генеральною прокуратурою України одержано згоду від правоохоронних органів Російської Федерації на їх дослідження.

Враховуючи викладене, прес-служба Генеральної прокуратури України закликає не політизувати питання розслідування даної кримінальної справи, а також запевняє, що у встановлених законом межах про результати досудового слідства буде повідомлено громадськість.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв`ю газеті “Таймс” В.ЮЩЕНКО звинуватив Росію в блокуванні розслідування справи про його отруєння. Зокрема, В.ЮЩЕНКО сказав, що Москва відмовляється співробітничати навіть після того, як він обговорив це питання безпосередньо з Президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Газета нагадала, що Росія була єдиною державою, яка відмовилася надати українським слідчим зразки діоксину, який виробляється в її лабораторіях.