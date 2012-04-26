Закарпатські русини оголосили про об’єднання

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, днями відбулися установчі збори трьох русинських організацій, які на сьогодні є найбільш дієвими, активними на території Закарпатської області – обласного об’єднання громадян «Крайове товариство Подкарпатських русинів», обласного об’єднання громадян «Народна рада Подкарпатських русинів», а також Закарпатського обласного благодійного фонду «Газда».

Під час зборів цих трьох організацій було ухвалене рішення про створення Асоціації русинських організацій Закарпаття.

За словами М.Бобинця, потреба у створенні Асоціації виникла через кілька причин. «Перша - керівники, активісти цих організацій бачать сенс у об’єднанні всіх русинів для відродження русинської культури, русинських традицій», - сказав заступник голови Світової ради русинів.

Друга причина в тім, стверджують представники русинських організацій, що у Світовому конгресі русинів усі країни представлені Асоціаціями. Тож і виникла така ідея, щоб від України також була асоціація.

«І третє - ми хочемо, щоб держава зрозуміла, що ми просто хочемо об’єднання й спільного руху вперед. Ми не є сепаратистами, на відміну від окремих особистостей у Закарпатті. Ми хочемо жити в Україні, працювати в рамках законодавчого поля нашої держави», - сказав голова обласного об’єднання громадян «Народна рада Подкарпатських русинів» Микола Староста.

Він також додав, що на сьогодні у Закарпатті офіційно зареєстровано 12 русинських організацій. Проте більшість з них існують тільки на папері. «З тих 12 організацій мало хто працює. Є, приміром, три організації, які очолює одна й та ж людина – Дмитрій Сидор. Також у Закарпатті є ще дві організації, які очолює інший русин. Тобто, багато з цих організацій паперові», - додав М.Староста.

Активісти русинського руху кажуть, вони не проти, якщо до їхньої Асоціації приєднають інші русинські організації краю, але однозначно, що це мають бути помірковані організації. «Ми проголосили про створення асоціації й ми відкидаємо будь-які радикальні закиди. Це є філософія поміркованого русинства», - уточнив М.Бобинець.

***

Довідка УНІАН. За припущеннями одного із ідеологів політичного русинства Павла Роберта Маґочія, теоретична чисельність русинів у світі може складати до 1,2 мільйонів чоловік.

За результатами Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 10 183 мешканців Закарпатської області (0,8% від населення області) заявило про свою належність до русинів, тобто русини є найменш численною громадою українців Закарпаття.

14 вересня 2006 року Закарпатська обласна рада звернулася до Верховної Ради із клопотанням визнати русинів на загальнодержавному рівні як окрему національність.

7 березня 2007 року Закарпатська обласна рада визнала русинів національною меншиною, а саме прийняла рішення про внесення в перелік національностей області національності «русини» та вирішила звернутися до Верховної Ради України з проханням визнати національність русинів на загальноукраїнському рівні.