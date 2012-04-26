У Нацбанку знайшли заміну Порошенку
16:04, 26 квітня 2012Суспільство
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Головою ради НБУ обрано Ігоря Прасолова.
|Прасолов зайняв місце Порошенка у НБУ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник Нацбанку.
За його словами, це рішення було ухвалене сьогодні під час засідання ради Національного банку України.
Нагадаємо, що раніше головою ради НБУ був Петро Порошенко, якого 23 березня було призначено міністром економічного розвитку і торгівлі.
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