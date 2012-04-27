Кардинал Гузар не впевнений, що розмова з владою можлива

Про це він сказав в ефірі телеканалу ТВі, повідомили УНІАН у групі “Першого грудня”.

Л.Гузар на запитання, що б він сказав Президенту Віктору Януковичу, розповів, за яких умов на його думку можливий діалог.

“Проблема в тому, чи ми могли би направду спілкуватися з тими людьми, які є сьогодні при владі. Є громадянство, в якому є група, яка має чи хоче мати цінності духовного характеру, що означає починати діяти від засадничих духовних цінностей і на основі цього будувати все життя. А є друга група (я кажу об'єктивно, нікому нічого не закидаючи, бо судити має Господь Бог, а я тільки стверджую факти), для яких найбільшою цінністю є гріш, і вони відповідно поводяться. І мені здається, що розмова між такими двома групами дуже важка”, – сказав Л.Гузар.

Кардинал підкреслив: “Я би дуже бажав, щоби всі громадяни країни могли говорити одне з одним, щоб ми могли добитися того, щоб громадянство наше будувати на духовних вартостях (які не заперечують матеріальних, але починаються від духовних). Як довго не буде наближення на рівні вартостей, всяка розмова буде надзвичайно складна, і я трошки сумніваюся, чи взагалі можлива”.

“Нашим спільним завданням є намагатися встановити ті основні духовні цінності, на підставі яких ми зможемо говорити один з одним, кожен з кожним. Тоді будемо йти вперед, – підкреслив кардинал Л.Гузар. – Як довго будемо триматися цілковито інших цінностей, розмова, мені здається, майже неможлива”.

***

Ініціативна група «Першого грудня» створена в 20-ту річницю референдуму. До складу групи входять В’ячеслав Брюховецький, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Володимир Горбулін, Кардинал Любомир Гузар, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скуратівський, Ігор Юхновський.

Ініціативна група «Першого грудня» вбачає своєю місією встановлення в країні правил гри, які базуватимуться на загальнолюдських цінностях і які сьогодні є затребуваними українським суспільством.

5 квітня 2012 року в Києві група «Першого грудня» провела національний круглий стіл, мета якого - зібрати коло української інтелігенції та визначити порядок денний для країни.