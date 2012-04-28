На Майдані в Києві теж шукали вибухівку

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, 27 квітня близько 21.00 на Майдані Незалежності до працівників телеканалу «Аль-Джазіра», які здійснювали пряме включення, звернувся чоловік та повідомив, що у нього у пакеті знаходиться вибуховий пристрій. Журналісти повідомили про це найближчого працівника міліції. На місце негайно прибули вибухо-технічна та слідчо-оперативна групи.

Оглянувши пакет, у якому, за твердженням чоловіка, знаходився вибуховий пристрій, працівники міліції виявили кип’ятильник та електронну іграшку.

На запитання, навіщо чоловік зробив завідомо неправдиве повідомлення про вибуховий пристрій, той вичерпної відповіді надати не зміг.

Наразі ця подія зареєстрована згідно з чинним законодавством, проводиться дослідча перевірка, за результатами якої буде прийнято рішення про порушення кримінальної справи. Попередньо дії чоловіка кваліфікуються як завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За подібний вчинок передбачено кримінальне покарання до п’яти років позбавлення волі, зазначили в столичній міліції.

Крім того, у ВЗГ зауважили, що працівники телеканалу «Аль-Джазіра» на пропозицію негайно залишити встановлений безпечний периметр та дати змогу працівникам міліції оглянути підозрілий предмет, відповіли відмовою, мотивуючи це тим, що їм потрібно закінчити зйомку й невдовзі залишили місце, подякувавши працівникам міліції за розуміння. При цьому вибухо-технічна група змушена була чекати журналістів, щоб розпочати термінову роботу на Майдані Незалежності.

У зв’язку з цим столична міліція звертається до громадян та до працівників засобів масової інформації з проханням беззаперечно виконувати вимоги працівників міліції, не заважати виконувати свої службові обов’язки, не порушувати безпечний периметр огородженої спеціальною стрічкою території.