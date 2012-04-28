Єдиний підводний човен України повернувся на завод

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-центрі українських ВМС, командувач флоту адмірал Віктор Максимов, особисто зустрівши корабель біля причалу судноремонтного заводу, привітав екіпаж з поверненням, подякував морякам-підводникам за професійно виконану роботу і побажав подальших успіхів в їх нелегкій почесній праці.

«За вашими діями в морі уважно стежили не лише українські військові моряки, керівництво вітчизняного відомства, а, можна сказати, вся країна. І ви з честю виправдали надану вам довіру, виконали поставлені завдання, - зазначив командувач ВМС ЗС України», - наголосив він.

В.Максимов під час перебування на човні телефоном доповів міністру оборони України Дмитру Саламатіну про повернення підводного човна після завершення першого етапу ходових випробовувань. Командувач, зокрема, доповів, що поставлені завдання виконані, усі члени екіпажі здорові, екіпаж готових до виконання подальших завдань.

Голова комісії з приймання підводного човна з ремонту, тимчасово виконуючий обов’язки начальника Центра морських операцій ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гладкий в інтерв’ю флотським журналістам після повернення «Запоріжжя» з моря зазначив, що човен виконав програму першого етапу ходових випробувань.

Під час плавання вдалося перевірити практично всю матеріальну частину, що пройшла заводський ремонт, і при цьому, за його словами, великих технічних проблем не виявлено.

«Особовий склад човна, не дивлячись на те, що це був перший похід, продемонстрував професійні, грамотні, впевнені дії», - зазначив він.

Офіцер додав, що тепер представниками судноремонтної промисловості протягом визначеного терміну будуть усунуті виявлені під час першого етапу випробувань зауваження, після чого буде прийматися рішення щодо проведення другого етапу ходових випробувань, під час якого планується здійснювати занурення, кренування підводного човна тощо.

Командир підводного човна «Запоріжжя» капітан 2 рангу Роберт Шагєєв повідомив журналістам, що кораблем під час випробувань протягом двох з половиною днів пройдено 135 морських миль. Офіцер висловив задоволення діями своїх підлеглих.

Як повідомлялося, 25 квітня підводний човен вперше, починаючи з 1993 року, з використанням власної силової установки, у надводному положенні вийшов у Чорне море для проведення першого етапу ходових випробувань.

Підводний човен до складу українських ВМС увійшов у 1997 році внаслідок розподілу Чорноморського флоту колишнього СРСР.