Біля піцерії розстріляли бізнесмена

На місці злочину побували начальник УМВС України у Миколаївській області полковник міліції Валентин Парсенюк, заступник прокурора Миколаївської області Валерій Котков.

Як зазначається в офіційному повідомленні Сектора зв'язків з громадськістю УМВС України в Миколаївській області, «27 квітня 2012 року о 9:30 до чергової частини УМВС України в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що в Центральному районі м. Миколаєва із застосуванням вогнепальної зброї було скоєно напад на місцевого підприємця 1980 р.н. Напад було скоєно в той момент, коли чоловік заходив до будівлі піцерії, в якій проводилися ремонтні роботи. Постраждалий одержав кілька кульових поранень в ділянку спини, від яких помер по дорозі до лікарні».

Як повідомляють місцеві засоби масової інформацію, пізніше у місті було оголошено план-перехоплення «Сирена», у результаті якого у Заводському районі м. Миколаєва у провулку Промисловому, 2, було знайдено автомобіль «ВАЗ-2115» сріблисто-сірого кольору без номерних знаків, на якому, за попередніми даними, пересувалися злочинці.

Правоохоронці звернулися з проханням до громадян повідомити будь-яку інформацію про нападників.

На сайті прокуратури Миколаївської області розміщено офіційне повідомлення про подію. У ньому сказано, що слідчим відділом Центрального РВВС НГУ УМВС України в Миколаївській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Прокуратура області взяла на контроль хід його розслідування.

У повідомленні прокуратури сказано: «Потерпілий – житель м. Миколаєва, 1980 року народження, непрацюючий, одружений».

Як повідомляє сайт «Злочинність.НІ», «раніше миколаївська міліція повідомила, що потерпілим виявився місцевий підприємець, миколаївський бізнесмен Анатолій Баталов».

Як уточнює сайт, Анатолій Баталов займався будівельним бізнесом, торгівлею, а крім того, добре відомий в миколаївському кримінальному світі під прізвиськом «Тоха».

На даний момент проводяться усі необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, направлені на розкриття злочину і встановлення усіх обставин справи.