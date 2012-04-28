Уряд виділив 1,5 мільйони на допомогу постраждалим у Дніпропетровську

Текст відповідного розпорядження Кабінету міністрів України «Деякі питання щодо надання допомоги постраждалим внаслідок вибухів у м. Дніпропетровську та стабілізації ситуації в місті» оприлюднено на Урядовому порталі

Згідно з документом, Дніпропетровській облдержадміністрації виділено 1,5 млн грн для надання допомоги постраждалим внаслідок вибухів, що сталися 27 квітня 2012 р. у Дніпропетровську.

Розпорядженням передбачено, що Міністерство фінансів має здійснити зазначені видатки за рахунок резервного фонду державного бюджету.

Крім того, в документі зазначається, що Міністерство охорони здоров’я повинно забезпечити безоплатне лікування постраждалих, надання їм необхідних лікарських засобів і психологічної допомоги, а також організувати їх санаторно-курортне лікування.

Відповідно до розпорядження, Міністерство соціальної політики, Міністерство фінансів разом з Державним управлінням справами мають вирішити питання щодо безоплатного оздоровлення дітей, постраждалих внаслідок вибухів, у державному підприємстві “Міжнародний дитячий центр “Артек”.

Дніпропетровській облдержадміністрації разом з Міністерством внутрішніх справ та Службою безпеки доручено вжити невідкладних заходів до стабілізації ситуації в м. Дніпропетровську, зокрема забезпечення законності і правопорядку, дотримання прав і свобод громадян, а також громадського порядку та особистої безпеки жителів міста.

Крім того, облдержадміністрація має затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних з наданням допомоги постраждалим внаслідок вибухів у м. Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня в Дніпропетровську пролунали 4 вибухи, в результаті яких постраждало 30 осіб, у тому числі 10 дітей.

За фактами вибухів порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт), яку розслідує СБУ.