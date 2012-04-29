У Луганську 9 травня розгорнуть 15-кілометрову георгіївську стрічку

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської міської ради з посиланням на заяву заступника міського голови Олександра Ткаченка, до дня Перемоги в рамках благодійного проекту «Від чистого серця!» ветерани одержать сертифікати на надання широкого спектру послуг.

«До цього заходу приєдналося більш як 200 підприємців, які підписали приблизно 2500 сертифікатів на надання широкого спектру послуг для луганських ветеранів. Важливо, що значна частина подарункових сертифікатів дасть змогу пройти ветеранам різні медико-діагностичні обстеження, а також поправити здоров'я. Також є підприємці, які нададуть послуги з ремонту одягу, взуття, прання, хімчистки, нададуть перукарські послуги, подарують комплекти постільної білизни і багато іншого», - сказав О.Ткаченко.

Також 9 Травня відбудеться традиційний загальноміський мітинг, присвячений 67-им роковинам Великої Перемоги, святковий концерт, феєрверк і низка інших заходів, зокрема, ветеранів частуватимуть кулешем.