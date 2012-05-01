У мережі з'явилось відео першого вибуху у Дніпропетровську

На сайті Dnepr.com, де розміщені зображення відеокамер розміщених по Дніпропетровську, одна з яких стоїть на перехресті вулиць Сєрова та проспекту Карла Маркса, з'явилось відео першого із чотирьох вибухів, що прогриміли в Дніпропетровську.

На відео видно, як трамвай під’їжджає до зупинки, а за кілька секунд стається вибух.

Нагадаємо, у результаті 4 вибухів у Дніпропетровську постраждало близько 30 осіб.