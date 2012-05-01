У мережі з'явилось відео першого вибуху у Дніпропетровську
10:55, 01 травня 2012Суспільство
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В інтернеті з'явилося відео першого вибуху, який прогримів у Дніпропетровську в п’ятницю, 27 квітня.
Перший вибух прогримів на трамвайній зупинці
На сайті Dnepr.com, де розміщені зображення відеокамер розміщених по Дніпропетровську, одна з яких стоїть на перехресті вулиць Сєрова та проспекту Карла Маркса, з'явилось відео першого із чотирьох вибухів, що прогриміли в Дніпропетровську.
На відео видно, як трамвай під’їжджає до зупинки, а за кілька секунд стається вибух.
Нагадаємо, у результаті 4 вибухів у Дніпропетровську постраждало близько 30 осіб.
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