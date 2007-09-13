Балога: Кабмін вдався до тактики ”перекладання з хворої голови...”

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що Кабінет міністрів активно шукає причини для виправдання своїх системних економічних прорахунків.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ, розповсюдженому прес-службою Президента України.

Він зазначив, що перед виборами з боку уряду дедалі частіше лунають коментарі та заяви, в яких чимдалі “менше правди, натомість чимдалі більше безсоромних перекручувань, неприкритого популізму та брутальності”.

На думку керівника президентського Секретаріату, твердження лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про те, що розпуск парламенту викликав зростання споживчих цін, свідчить про активний пошук «регіоналами» причин, які можуть хоча б якось виправдати системні економічні прорахунки коаліційного Кабінету Міністрів. «Уряд на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, розуміючи, що популярність Партії регіонів у народі невпинно знижується, вдався до перевіреної тактики перекладання з хворої голови на здорову. Нинішній Кабмін показав, що він хронічно нездатний визнавати власні помилки. Адже саме внаслідок діяльності цього уряду ми побачили значно збільшені тарифи ЖКГ, ціни на продовольство і бензин».

При цьому глава Секретаріату Президента звернув увагу, що перший віце-прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ запевняв: стрибок цін на продукти харчування викликаний поганою погодою під час збирання врожаю та несприятливою кон’юнктурою на світових продовольчих ринках. «Напевно, в уряді є кілька каналів інформування керівництва: один для прем’єр-міністра, інший – для його заступника. Імовірно, що свою версію цінового форсажу оприлюднить і міністр економіки пан КІНАХ», - сказав В.БАЛОГА.

Він вважає, що однією з причин некомпетентності Кабінету Міністрів є відсутність затвердженої програми його діяльності. «Коаліція у Верховній Раді п’ятого скликання та сформований нею уряд зухвало знехтували нормою Конституції, яка передбачає розробку і схвалення такої програми. Без неї Кабмін діє в ручному режимі або на автопілоті, без оголошених цілей, економічно обгрунтованих показників і прорахованих ризиків. Згадаймо, наприклад, що план приватизації на цей рік не був погоджений із Фондом держмайна. Президент України попереджав, що відсутність урядової програми дій неминуче викличе негативні наслідки, і був стовідсотково правий», - наголосив В.БАЛОГА.

Постійні закиди з боку Кабінету Міністрів на адресу Секретаріату Президента, “щедро пересипані хамською лексикою і непристойними зворотами, є недолугою спробою прикрити атрофовану урядову політику”. «Свого часу нинішня палка прихильниця Партії регіонів Інна БОГОСЛОВСЬКА пішла з високої посади на знак протесту проти явища, яке вона назвала «азаровщиною». Численні докори Президентові та Секретаріату в нібито перешкоджанні ефективній роботі уряду дають підстави говорити про народження модифікованого варіанту – «базаровщини», – сказав В.БАЛОГА.