Через саміт у Ялті обмежать рух автомобілів 11-12 травня
17:51, 03 травня 2012Суспільство
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Рух автомобілів поблизу Ялти обмежать у зв'язку з проведенням в Ялті самміту голів держав Центральної Європи.
Рух обмежать на двох трасах на Ялту
Рух автомобілів двома кримськими трасами: «Аеропорт "Сімферополь" - Алушта - Ялта» і «Аеропорт "Сімферополь" - Бахчисарай - Севастополь - Ялта», обмежать 11-12 травня.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського комітету з інформації.
«Просимо кримчан і гостей півострова утриматися від поїздок в даному напрямі», - зазначила прес-служба.
Про відмову від участі у зустрічі під різними приводами повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії, Естонії і Хорватії.
Україна очікує на самміті представників Литви, Латвії, Румунії, Болгарії, Польщі, Словаччини і Сербії.
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