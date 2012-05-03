Через саміт у Ялті обмежать рух автомобілів 11-12 травня

17:51, 03 травня 2012
Суспільство
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Рух автомобілів поблизу Ялти обмежать у зв'язку з проведенням в Ялті самміту голів держав Центральної Європи.

Дорога на Ялту

Рух автомобілів двома кримськими трасами: «Аеропорт "Сімферополь" - Алушта - Ялта» і «Аеропорт "Сімферополь" - Бахчисарай - Севастополь - Ялта», обмежать 11-12 травня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі кримського комітету з інформації.

«Просимо кримчан і гостей півострова утриматися від поїздок в даному напрямі», - зазначила прес-служба.

Про відмову від участі у зустрічі під різними приводами повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії, Естонії і Хорватії.

Україна очікує на самміті представників Литви, Латвії, Румунії, Болгарії, Польщі, Словаччини і Сербії.

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