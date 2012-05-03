Урни для сміття зникли з центру Києва не через теракти

Про це УНІАН повідомив начальник Головного управління контролю за благоустроєм КМДА Сергій Садовой.

“У рамках великого проекту з комплексного благоустрою 1,5-кілометрової зони навколо НСК “Олімпійський” до Євро-2012 здійснюється заміна сміттєвих урн на вулицях, що підпадають під цю зону. Надалі передбачено замінити смітники і на решті вулиць столиці”, - сказав він.

“Ми знімаємо кіоски, зупинкові комплекси будемо міняти. І так само урни є елементом благоустрою. Є доручення провести аналіз і підібрати такі, що будуть дизайнопривабливі, щоб підходили під архітектуру. Урни, що були, вже застарілі, несучасні”, - заявив С.Садовой.

На запитання, чи не пов’язаний демонтаж урн з вибухами у Дніпропетровську, він відповів: “У мене такої інформації немає. Я займаюсь благоустроєм. І ми давно вже планували замінити застарілі урни на Хрещатику та інших центральних вулицях”.

За його інформацією, з центру міста було демонтовано протягом двох-трьох днів близько 400 урн.

“Зараз уже можна побачити, що розвішені тимчасово поліетиленові пакети для сміття, люди займаються цим питанням. Біля кожної лавочки мають бути вже розвішані кульочки і плюс комунальники ходять з пакетами, щоб прибирати сміття. Я зранку пройшов і бачив це”, - запевнив С.Садовой.

Від балансоутримувачів – шляхово-експлуатаційних організацій районів та відділень КП “Київзеленбуд” очікується інформація про терміни встановлення урн і результати проведеного конкурсу.

“Ми поставили умову про найкотший час для здійснення роботи по заміні”, - додав С.Садовой.