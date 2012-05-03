Фанів «Дніпра», що вчора дебоширили в Донецьку, оштрафували на 255 грн

Про це УНІАН повідомили сьогодні у Відділі зв`язків громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

У повідомленні наголошується, що вчора, 2 травня, до Київського районного відділу міліції ГУМВС України в Донецькій області надійшло повідомлення про те, що в електричці сполученням Дніпропетровськ - Донецьк хуліганить натовп футбольних фанатів.

Правоохоронці з`ясували, що 58 уболівальників «Дніпра», які їхали на матч своєї команди з донецьким «Металургом», не доїжджаючи залізничного вокзалу, біля Путилівського моста, самостійно залишили електричку, примусово відкривши двері. Потім вони попрямували пішки до центру Донецька, рухаючись по проїжджій частині, при цьому поводилися агресивно, на зауваження не реагували, створювали перешкоди дорожньому руху.

На місце виїхав міліційний патруль з нарядом спецпідрозділу «Беркут», хулігани спробували чинити їм опір, однак були затримані. Під час затримання уболівальників співробітники міліції були змушені застосувати спецзасоби, зазначено у повідомленні.

Троє 19-річних заводіяк бешкету були доставлені до Київського райвідділу міліції, де на них було складено адміністративні протоколи за ст. 185 КУпАП України (Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі співробітника міліції). Суд оштрафував кожного на 255 грн.