Бізнесмени налагодили постачання пістолетів до України

00:49, 04 травня 2012
Суспільство
1106 0

В Одесі співробітники УБОЗу ліквідували організовану злочинну групу у складі трьох осіб, яка поставляла до України вогнепальну зброю.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, в ході обшуків у членів злочинної групи вилучено 116 пістолетів.

Зброю направлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр.

Порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами). Встановлюються канали надходження зброї на територію України і шляхи її реалізації.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter