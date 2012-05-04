Бізнесмени налагодили постачання пістолетів до України
00:49, 04 травня 2012Суспільство
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В Одесі співробітники УБОЗу ліквідували організовану злочинну групу у складі трьох осіб, яка поставляла до України вогнепальну зброю.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв'язків з громадськістю Управління МВС України в Одеській області, в ході обшуків у членів злочинної групи вилучено 116 пістолетів.
Зброю направлено на дослідження в експертно-криміналістичний центр.
Порушено кримінальну справу за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження із зброєю, боєприпасами чи вибуховими речовинами). Встановлюються канали надходження зброї на територію України і шляхи її реалізації.
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