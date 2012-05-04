Янукович спитає з дипломатів за експорт

Президент України Віктор Янукович доручив міністру закордонних справ Костянтину Грищенку та міністру економічного розвитку і торгівлі Петру Порошенку вжити заходів з підвищення ефективності дипломатичних установ.

Доручення стосується захисту на зовнішніх ринках інтересів національних товаровиробників та експортерів. Відповідне доручення глави держави розміщено на його офіційному сайті. Зокрема, заходи мають передбачати впровадження методики щоквартального оцінювання роботи закордонних дипломатичних установ зі зростання обсягів експорту з України товарів та послуг. Термін виконання заходів - 1 червня поточного року.

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