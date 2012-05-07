Цієї ночі Місяць максимально наблизився до орбіти Землі

У ніч на неділю, 6 травня, Місяць максимально наблизився до орбіти Землі. Про це повідомляє ТСН.

Супутник нашої планети пройшов так звану точку перигею – найближчу до Землі точку своєї орбіти. Відстань становила 356 тисяч 953 кілометри, тоді як середня відстань від Місяця до Землі – приблизно 384 тисячі кілометрів.

За даними NASA, Місяць у повні був приблизно на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж в усі інші подібні періоди цього року.

Цей ефект був помітний неозброєним оком. Завдяки безхмарному небу на більшій частині України стати свідками явища змогли і багато наших співвітчизників. На Місяці цієї ночі можна було без зусиль розгледіти яскраві та чіткі обриси кратерів та місячних басейнів.