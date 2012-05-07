«Западный Донбасс» сидить без грошей: керівник вирішив голодувати

Як повідомив УНІАН сам М.Волошин, рішення почати голодування є вимушеним.

«Засновник видання, якому цього року виповнилося 25 років, не вживає абсолютно ніяких заходів зі стабілізації роботи редакції, борг перед друкарнею становить понад 53 тис. грн, працівники редакції вже чотири місяці не отримують зарплату», - повідомив М.Волошин.

Крім того, за його словами, в газеті більше 2,5 місяця немає головного редактора, а ініціатором звільнення колишнього головреда був представник міськради.

Заступник головного редактора висловив надію, що оголошене голодування допоможе привернути увагу до проблем газети, які можуть призвести до повного закриття видання.

Голодування М.Волошин має намір почати 10 травня о 10.00 у будівлі Павлоградського міськвиконкому.

Газета «Западный Донбасс» була заснована в 1987 році.