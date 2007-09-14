Розпочнеться ХІІ з’їзд Українського союзу промисловців і підприємців

16:10, 14 вересня 2007
Суспільство
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15 вересня об 11-00  розпочнеться ХІІ з’їзд Українського союзу промисловців і підприємців.  Учасники з’їзду обговорять сучасний стан економіки та вплив виборної кампанії на роботу її реального сектору,  проаналізують практику  взаємодії влади і бізнесу,  визначать першочергові шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності.  З доповіддю виступить  Президент УСПП, міністр економіки України Анатолій Кінах („Український дім”, вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони:(044) 234-56-99, (044) 279-74-80.

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