Розпочнеться ХІІ з’їзд Українського союзу промисловців і підприємців

15 вересня об 11-00 розпочнеться ХІІ з’їзд Українського союзу промисловців і підприємців. Учасники з’їзду обговорять сучасний стан економіки та вплив виборної кампанії на роботу її реального сектору, проаналізують практику взаємодії влади і бізнесу, визначать першочергові шляхи підвищення ефективності підприємницької діяльності. З доповіддю виступить Президент УСПП, міністр економіки України Анатолій Кінах („Український дім”, вул. Хрещатик, 2). Потрібна акредитація. Телефони:(044) 234-56-99, (044) 279-74-80.

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