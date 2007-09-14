Ющенко зупинив чинність кадрових розпоряджень Кабміну щодо НКРЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив дії розпоряджень Кабінету Міністрів від 10 та 11 вересня про звільнення Олександра СКЛЯРОВА з посади члена Національної комісії з питань регулювання зв`язку України та призначення Володимира ПАЩУКА.

Текст відповідного указу № 870/2007 розміщено на офіційному сайті Президента.

Як зазначається у повідомленні, Президент України звернувся з поданням до Конституційного Суду щодо відповідності Конституції України даних розпоряджень Кабміну.

Зокрема, у поданні Президента зазначається, що згідно зі статтею 20 Закону України «Про телекомунікації», членів НКРЗ призначає за поданням прем`єр-міністра на посади та припиняє їх повноваження на цих посадах Президент України.

Конституційним обов`язком Президента є забезпечення національної безпеки, складовою якої є економічна та інформаційна безпека держави, та здійснення керівництва у цій сфері (стаття 17, пункти 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України), наголошується в указі

Враховуючи, що створення ефективного механізму державного регулювання природних монополій за статтею 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» є одним із основних напрямів державної політики з питань національної безпеки України в економічній сфері, зазначені акти Кабінету Міністрів не відповідають статтям 17, 42, пункту 1 і 17 частини першої статті 106 Конституції України, Законам «Про природні монополії» та «Про телекомунікації».

Крім того, названі акти Кабінету Міністрів не відповідають і частині другій статті 8 Конституції України, згідно з якою нормативно-правові акти мають прийматися на основі Конституції України і відповідати їй, а також частині другій статті 6 та частині другій статті 19 Основного Закону держави, за якими органи державної влади зобов`язані діяти лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України – представника Президента України у Конституційному Суді Марину СТАВНІЙЧУК.