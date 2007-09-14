Азаров: зростання ВВП України за вісім місяців склало 7,5%

Зростання ВВП України за січень-серпень склало 7,5%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший віце-прем`єр-міністр, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ, пославшись на інформацію Держкомстату.

За його словами, зростання могло бути й більше, утім на показник ВВП вплинула засуха.

Нагадаємо, сьогодні під головуванням М.АЗАРОВА в Москві пройшло засідання Економічної ради СНД.

Довідка УНІАН. В Україні інфляція в серпні проти липня ц.р. склала 0,6%, в січні-серпні (до грудня минулого року) - 6,2%.

Інфляція в серпні 2007 року проти серпня 2006 року склала 14,2%, в січні-серпні 2007 року проти січня-серпня 2006 року – 11,6%.

При формуванні Державного бюджету на 2007 рік Кабмін виходив з прогнозу показника інфляції 7,5%, зростання ВВП - 6,5%, зростання промислового виробництва - 8%.

Згідно з травневим прогнозом Європейського банку реконструкції і розвитку, цього року зростання українського ВВП складе 5,8%, темпи інфляції - 7,2% при дефіциті Держбюджету 2,7%.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, зростання ВВП України в 2007 році очікується на рівні 5% при інфляції 11,3% і річному дефіциті бюджету 4,1%.

Світовий банк прогнозує зростання ВВП України в 2007 році на рівні 6%, інфляцію - 9,7%.