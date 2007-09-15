Уряд вибрав Донецьку область, оскільки та ”не відволікалася на політичну ситуацію”

Уряд підписав Угоду про регіональний розвиток з Донецькою областю першою серед всіх областей тому, що влада області не відволікалася на політичну ситуацію, а працювала над програмами розвитку, і довела цю роботу до належного рівня, необхідного для підписання документа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Донецьку на нараді з питань формування місцевих бюджетів заявив в.о. прем`єр-міністра, міністр фінансів Микола АЗАРОВ.

За його словами, губернатори інших областей захопилися виборчою кампанією і «пустили на самоплив роботу з проектування соціально-економічного розвитку».

М.АЗАРОВ зазначив, що влада Донецької області грамотно підійшла до визначення пріоритетів. Він зазначив, що Донецька область вибрала пріоритетами будівництво кільцевої дороги, будівництво нової злітно-посадочної смуги в аеропорту, екологічні програми і реконструкцію водоканалу.

При цьому М.АЗАРОВ наголосив, що, хоча для уряду основними пріоритетами залишаються соціальна сфера, охорона здоров`я і освіта, регіони мають самостійно для себе визначати свої пріоритети.