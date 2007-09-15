Азаров: Зростання цін на харчові продукти спровокували БЮТ і «Наша Україна»

Виконуючий обов`язки прем`єр-міністра, міністр фінансів України Микола АЗАРОВ переконаний, що зростання цін на продукти харчування спровоковане БЮТ і «Нашою Україною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам на брифінгу в Донецьку.

«Однозначно, це саме вони спровокували зростання цін в країні», - заявив М.АЗАРОВ. Він підкреслив, що ці політичні сили, ведучи виборчу кампанію, «свідомо діють на негатив і деструктив». «Якщо щодня з екранів телевізорів всій країні розказувати, що м`ясо має коштувати 40 гривень, а в більшості регіонів воно 40 гривень не коштує, то рано чи пізно виробник м`яса підніматиме ціну. Якщо таку ж політику вестимуть відносно «своїх» керівників господарства, компанії які це м`ясо поставляють на ринки, власники супермаркетів, які підтримують певну політичну силу, то це також позначиться. Тому вся вина за зростання цін лежить, перш за все, на цих деструктивних політичних силах, я маю на увазі БЮТ і «Нашу Україну»», - сказав М.АЗАРОВ.

Він підкреслив, що обсяг виробництва продуктів в Україні достатній, зокрема, м`яса більше, ніж необхідно, і після виборів виробники можуть зіткнутися з проблемою реалізації цього м`яса.

М.АЗАРОВ також запевнив, що уряд стабілізує ціни на продукти харчування, зокрема на м`ясо і м`ясопродукти.