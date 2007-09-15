”Вільні зони” завозять м`ясо по 6 грн., але ж воно 1952 року

Лідер блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що в результаті контрабандних оборудок щодо ввезення м’ясної продукції в Україну через вільні економічні зони, зокрема, в Донецькій області, держава щорічно втрачає 1 мільярд гривень. Про це він заявив сьогодні, виступаючи на мітингу в Червонограді, що на Львівщині.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, “м’ясо, яке ввозиться в Україну первинною вартістю по 6 грн. за 1 кг, надходить, зокрема, з Аргентини і датується 1952 роком заморозки”. В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО зазначив: “Я відповідаю за свої слова”.

Також він наголосив, що «такими оборудками українська мафія грабує український народ, і щоб дати відсіч цьому, необхідна жорстка, безкомпромісна боротьба з корупцією, що гарантує, буде робити в парламенті блок “Наша Україна – Народна самооборона” разом з іншими демократичними силами”.