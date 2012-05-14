ЧФ РФ надіється поповнитись новими човнами у 2014-му, щоб не бути «дряхлим»

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому він акцентував в неділю в Севастополі під час заходів, приурочених до 229-х роковин Чорноморського флоту.

Виступаючи під час церемонії покладання квітів до пам'ятника Катерині ІІ, О.Федотенков зазначив: «Будуються нові кораблі: на суднобудівельному заводі «Янтар» в Калінінграді закладено серію сторожових кораблів. На Адміралтейському об'єднанні «Адміралтейські верфі» в Санкт-Петербурзі закладено серію підводних човнів».

За словами контр-адмірала, будівництво йде відповідно до плану-графіка.

«Ми чекаємо в 2014 році надходження перших кораблів для Чорноморського флоту», - сказав командувач.

О.Федотенков також зауважив, що «відповідно до графіків підготовки бойових одиниць, на завершальному етапі їх будівництва на Чорноморському флоті будуть сформовані екіпажі, які відбудуть на заводи приймати кораблі від промисловості».

«Поки ми підбираємо кращих випускників військово-морських вузів: вони і розподілятимуться на щойно формовані екіпажі», - підкреслив командувач ЧФ РФ.