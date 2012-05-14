Ющенко відкрив готель свого зятя

Попри те, що відкриття не анонсувалось в місцевих ЗМІ, на нього були запрошені місцева бізнес еліта, керівники області і міста та політики, пише портал OGO.ua. Однак, як стало відомо з джерел, на які посилається портал, представники влади та провладної партії проігнорували запрошення.

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