Ющенко відкрив готель свого зятя
14:50, 14 травня 2012Суспільство
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У селі Ставки, що біля Рівного, на березі озерця і мальовничого парку з’явився парк-готель "Швейцарія". Власником готелю є зять третього президента України Віктора Ющенка - Олексій Хахльов.
Ющенко допоміг зятю відкрити готель, фото ogo.ua
Попри те, що відкриття не анонсувалось в місцевих ЗМІ, на нього були запрошені місцева бізнес еліта, керівники області і міста та політики, пише портал OGO.ua. Однак, як стало відомо з джерел, на які посилається портал, представники влади та провладної партії проігнорували запрошення.
Перерізав стрічку сам власник готелю Олексій Хахльов разом з третім президентом України і за сумісництвом його тестем Віктором Ющенком.
Батюшка освятив новий готель та окропив присутніх свяченою водою.
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