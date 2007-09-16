Гриценко відкриє завод з переробки та утилізації ракетного палива

17 вересня о 14-30 у м.Радехові, Львівської області відбудеться урочисте відкриття заводу з переробки та утилізації ракетного палива типу «Меланж». Очікується, що в заході візьме участь міністр оборони України Анатолій Гриценко. Збір журналістів біля входу у готель «Власта» (м.Львів, вул.Клепарівська) о 12.00 17 вересня. Потрібна акредитація. Телефон: 8(067) 925-12-34).

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