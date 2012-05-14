Де не можна купатися в Одеській області
17:53, 14 травня 2012Суспільство
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Морська вода біля побережжя Одеської області прогрілася до 17-18 градусів, її якість у місцях забору проб, окрім пляжу Чорноморка, відповідає санітарним вимогам.
Майже всі пляжі готові приймати гостей
Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-центрі Одеської обласної санепідемслужби.
Як зазначили в облСЕС, «дослідження проб морської води в травні проводяться щотижня. Що стосується одеського пляжу Чорноморка, то він поки що закритий у зв'язку з незадовільним санітарно-технічним станом, тому й не беруться проби води для визначення мікробіологічних показників».
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