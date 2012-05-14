Де не можна купатися в Одеській області

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-центрі Одеської обласної санепідемслужби.

Як зазначили в облСЕС, «дослідження проб морської води в травні проводяться щотижня. Що стосується одеського пляжу Чорноморка, то він поки що закритий у зв'язку з незадовільним санітарно-технічним станом, тому й не беруться проби води для визначення мікробіологічних показників».