Де не можна купатися в Одеській області

17:53, 14 травня 2012
Суспільство
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Морська вода біля побережжя Одеської області прогрілася до 17-18 градусів, її якість у місцях забору проб, окрім пляжу Чорноморка, відповідає санітарним вимогам.

Пляж

Про це повідомили сьогодні УНІАН у прес-центрі Одеської обласної санепідемслужби.

Як зазначили в облСЕС, «дослідження проб морської води в травні проводяться щотижня. Що стосується одеського пляжу Чорноморка, то він поки що закритий у зв'язку з незадовільним санітарно-технічним станом, тому й не беруться проби води для визначення мікробіологічних показників».

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