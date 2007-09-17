Прокуратура передала до суду справу про масштабне розкрадання туркменського газу

Прокуратура м. Києва передала до суду кримінальну справу, порушену за матерілами УБОЗ ГУМВС України в Києві про розкрадання туркменського газу. Збитки України від злочинної оборудки сягають 160 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, справу було порушено за ознаками злочину, передбаченого ст. 364, ч.2 Кримінального кодексу України щодо зловживань службовим становищем групи у складі президента державної компанії "Укртрансбуд", колишнього голови правління будівельної компанії "Укразіабуд" та інших посадових осіб цих компаній, які чинили розкрадання.

Свого часу держкорпорація "Укртрансбуд" підрядилась збудувати на замовлення управління "Туркмендемирйоллари" (Туркменистан) залізничний міст через Амудар’ю. Як аванс туркменська сторона передала газ, який внаслідок злочинної дії було розкрадено, а міст не було збудовано.

Звинувачення відносно двох посадовців українських компаній прокуратура передала до суду, розслідування відносно ще одного фігуранта виділено в окреме провадження через його хворобу. Четвертого звинуваченого розшукують українські та російські правоохоронці.