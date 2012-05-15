В Одесі дорожні ями почали фарбувати у білий колір

Як повідомив УНІАН одеський лідер «Громадського контролю доріг» Сергій Дубенко, «акцію підтримали міська організація партії «УДАР» і громадська організація «Якість життя». Ми не збираємося більше терпіти ситуацію, коли через неякісний ремонт дорожнього полотна і безвідповідальність дорожніх служб травмуються і навіть гинуть автолюбителі і мотоциклісти, не готові постійно витрачати гроші на ремонт ходової частини машин через чиюсь скупість або недбальство».

Поповнювати запас балончиків з білою фарбою для участі в акції автолюбителі можуть в офісі партії «УДАР» на вулиці Успенською, 42, а фотографії і адреси дорожніх ям і вибоїн, позначених фарбою, учасники акції почали розміщувати на сайті «Громадського контролю доріг».

Учасники акції «Ударимо фарбою по бездоріжжю» оприлюднили ряд вимог до міської влади. Зокрема, проводити ямковий ремонт в ті дні, коли дороги підготовлені до асфальтування. А в разі зриву термінів підготовлені під ремонт ділянки дороги повинні бути належним чином розмічені або захищені.

Крім того, інформація про обсяги і терміни робіт, а також компанії-підрядники повинна оприлюднюватися, а посадовці комунальних служб нести адміністративну і матеріальну відповідальність за неякісний дорожній ремонт.

Учасники акції рекомендують автолюбителям інших міст об'єднувати зусилля і координувати дії на форумах і в соцмережах.