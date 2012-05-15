«Укрзалізниця» скасувала 14 нічних потягів на Львів

«27 травня 2012 року о 00.00 годин на залізничному транспорті України буде введено новий графік руху поїздів на 2012-2013 роки. Щорічна зміна графіка дозволяє залізничникам оптимізувати розклад руху, ефективніше використовувати рухомий склад, втілити пропозиції з підвищення комфорту для пасажирів», - повідомляє сайт Львівскої залізниці.

То ж, у новому розкладі руху передбачено:

- призначення трьох пар денних швидкісних поїздів №157/158, №159/160, №169/170 сполученням Київ – Львів – Київ, складом “Hyundai Rotem”;

- призначення нового поїзда підвищеної комфортності № 809/810 Львів – Мукачево – Львів.

У зв’язку із запровадженням пришвидшеного руху змінено маршрут поїзда № 92/91 Львів – Київ. З 27 травня 2012 року цей поїзд слідуватиме через Червоноград, Ковель, Сарни.

Скасовується така низка поїздів:

№45/46 Львів – Адлер,

№21/22 Маріуполь – Львів,

№97/98 Львів – Київ,

№115/116 Харків – Трускавець,

№127/128 Кременчук – Знам’янка – Львів,

№133/134 Луганськ – Львів,

№137/138 Івано-Франківськ – Київ,

№141/142 Чернівці – Івано-Франківськ – Москва,

№147/148 Львів – Київ,

№169/170 Київ – Львів,

№253/254 Київ – Львів,

№268/267 Львів – Херсон,

№349/350 Яремче – Харків,

№351/352 Одеса – Чернівці.