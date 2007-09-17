”Chevrolet Lacetti” збив мопед і пішохода: 6 поранених

У Херсоні під час дорожньо-транспортної пригоди травмовано шестеро осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, водій автомобіля "Chevrolet Lacetti", рухаючись в напрямку с.Антонівка, здійснила наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину дороги по пішохідному переходу, після чого продовжила рух та здійснила зіткнення з мопедом "Honda", після чого скоїла наїзд на електроопору та зупинилась.

Внаслідок ДТП пішохід, водій та пасажир мопеду, а також водій та два пасажира автомобіля "Chevrolet", 1992 та 1994 років народження, отримали тілесні ушкодження, з якими були доставлені до лікарень.

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