Янукович: ситуація така, що Росія залишається нашим головним партнером

22:48, 15 травня 2012
Суспільство
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Україна продовжує активно працювати над диверсифікацією джерел постачання енергоносіїв.

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, заявив глава Української держави Віктор Янукович, відповідаючи на запитання журналістів у Москві.

«Ця робота не припинялася і не буде припинятися. Ми завжди шукали можливості диверсифікації джерел постачання газу», - сказав він. Водночас, зазначив Президент, сьогодні ситуація така, що Росія залишається нашим головним партнером у питанні газопостачання.

В.Янукович також зазначив, що у цих питаннях українська сторона працює зокрема з Туркменістаном та Азербайджаном. Основною причиною цієї роботи, за словами Президента, є те, що Україну не влаштовує ціна на російський газ. «Це цілком природно», – сказав В.Янукович, додавши, що за наявності різних джерел постачання газу з’явиться можливість обирати кращу ціну на нього.

Глава держави наголосив, що сьогодні українська сторона надзвичайно відповідально підходить до газових питань.

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