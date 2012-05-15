Янукович: ситуація така, що Росія залишається нашим головним партнером

Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, заявив глава Української держави Віктор Янукович, відповідаючи на запитання журналістів у Москві.

«Ця робота не припинялася і не буде припинятися. Ми завжди шукали можливості диверсифікації джерел постачання газу», - сказав він. Водночас, зазначив Президент, сьогодні ситуація така, що Росія залишається нашим головним партнером у питанні газопостачання.

В.Янукович також зазначив, що у цих питаннях українська сторона працює зокрема з Туркменістаном та Азербайджаном. Основною причиною цієї роботи, за словами Президента, є те, що Україну не влаштовує ціна на російський газ. «Це цілком природно», – сказав В.Янукович, додавши, що за наявності різних джерел постачання газу з’явиться можливість обирати кращу ціну на нього.

Глава держави наголосив, що сьогодні українська сторона надзвичайно відповідально підходить до газових питань.