Мер Донецька про гей-парад, шахтарську столицю та інші схильності

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Донецьку заявив мер міста Олександр Лук’янченко.

За його словами, до міських властей поки не зверталися представники сексуальних меншин із заявкою на проведення гей-парадів, при цьому мер наголосив, що проведення таких акцій недоречне у шахтарській столиці.

«До нас не зверталися меншини нетрадиційної сексуальної орієнтації з приводу проведення якихось гей-парадів та інших парадів, лесбі-парадів. Я думаю, що у нас місто трудове, і думки інші, схильності інші, інший інтелектуальний багаж. Я думаю, що це все походить від неробства», - сказав міський голова.

При цьому, за його словами, якби така заявка надійшла, то влада Донецька знайшла б аргументи для заборони акції. «Ми знайшли б, чим аргументувати, і знайшли б як», - сказав О.Лук’янченко.

Вже після прес-конференції мера біля будівлі Донецької облдержадміністрації пройшов намічений раніше мітинг проти узаконення одностатевих шлюбів. В акції взяли участь більш як 50 осіб, які представляли політичні партії, громадські та релігійні організації міста. Мітингувальники прийшли з плакатами: «Мама+папа=хорошо, папа+папа=плохо», «Здоровая семья – цветущая страна», «Мы против извращения», «Гомосексуализм – угроза национальной безопасности» тощо.

Учасники акції виступили на захист повноцінної сім'ї, висловили свій протест проти виховання дітей в одностатевих сім'ях і проти нав'язування суспільству «грішних звичаїв».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня у Києві заплановано проведення гей-параду.