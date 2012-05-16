Суд оштрафував мера і секретаря за корупцію
Суд Ялти визнав винним голову Алупкінської міської ради Віктора Толстонога і секретаря цього органу Павла Постнікова.
За скоєння адміністративних корупційних правопорушень їм призначені покарання у вигляді штрафу: мерові - 3 400 гривень, секретареві - 2 550 гривень, повідомила у вівторок прес-служба прокуратури Криму.
Посадові особи звинувачувалися в порушенні обмежень, встановлених законом "Про принципи запобігання і протидії корупції".
Мер був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік одержали майже 2 млн. грн. доходу.
Секретар ради безплатно більше півроку жив у санаторії імені Боброва Міністерства охорони здоров'я України. Постніков вже погасив завдані збитки.
"Додамо, що згідно з антикорупційним законодавством, особи, визнані винними у скоєнні корупційних діянь, після набирання рішеннями суду сили підлягають звільненню з посад", - заявила прокуратура.
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Як повідомляв УНІАН, Ялтинський міськсуд скасував рішення міської ради Алупки, яка на початку квітня висловила недовіру меру В.Толстоногу (Партія регіонів) і достроково припинила його повноваження. Разом з тим, міськрада не має наміру повертати крісло градоначальнику і збирається звертатися до апеляційної інстанції. За законом в.о. мера весь цей час був секретар міськради П.Постніков (ПР).