Завадського обстежили і прописали лінзи
08:21, 16 травня 2012Суспільство
1599 0
Акордеоніста оглянули одразу три лікарі.
|Ігорю Завадському виписали лінзи
Про це повідомляє Державна пенітенціарна служба України.
"Обстеження проводили три лікарі на чолі із заступником головного лікаря медзакладу. За результатами обстеження ув’язненому рекомендовано медикаментозний курс лікування, підбір контактних лінз та динамічне спостереження лікаря-окуліста", - йдеться у повідомленні.
У ДПтСУ також нагадали, що обстеження провели на підставі особистої заяви самого ув’язненого, а також після відповідних рекомендацій Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини В.Лутковської.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter