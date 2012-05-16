У «Парку Київська Русь» - міжнародний фестиваль «Київська Русь XIII століття»
У «Парку Київська Русь» з 18 по 20 травня пройде міжнародний фестиваль «Київська Русь XIII століття».
У програмі фестивалю - історична реконструкція життєвого устрою епохи XIII-XIV століть, театралізовані вистави, трюкові постановки каскадерів, турніри лучників, вогняне шоу, феєрверк, етнодискотека.
Понад 500 кращих бійців клубів історичної реконструкції з України та зарубіжжя представлять глядачам реконструкцію міжусобних війн XIII-XIV століть з максимальним відтворенням подій і військової культури тих часів: масова денна битва «Міжусобиця Древньої Русі», видовищна нічна баталія «Реконструкція битви на Синіх Водах», присвячена її 650-річчю, а також грандіозна битва «Русь проти Орди».
В рамках «Турніру повітряних витязів» у небо будуть здійматись повітряні кулі.
Крім того, в парку діти зможуть пограти на дитячому майданчику, покататися на поні, пограти з тваринами в звіринці, переодягнутися в богатирів і позмагатися на мечах з мешканцями Стародавнього Києва.
Цього року діти дошкільного та шкільного віку відвідують Парк безкоштовно.
Дорослі матимуть можливість покататися на конях, постріляти з лука в середньовічному тирі, покидати ножі, списи та сокири. Гості матимуть можливість відвідати майстер-класи з володіння середньовічною зброєю, ковальської майстерності та карбування монет.
Також відвідувачі парку зможуть спробувати середньовічні страви та напої.
Ввечері 19 травня у парку запалять смолоскипи, навколо вогнищ влаштують хороводи, виступить ансамбль середньовічної музики «OSIMIRA». Також у рамках фестивалю відбудеться вогняне шоу і святковий феєрверк.
Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com
19 травня для представників українських та зарубіжних ЗМІ буде організовано прес-тур.
Окремим заходом прес-туру стане лучний турнір для журналістів «Золоте перо Київського Дитинця».
Акредитація до 17 травня, 18.00.
Умови участі та акредитація за тел. (044) 461-99-37, (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com.
Контактна особа - Оксана Дзененко.