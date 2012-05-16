У «Парку Київська Русь» - міжнародний фестиваль «Київська Русь XIII століття»

У «Парку Київська Русь» з 18 по 20 травня пройде міжнародний фестиваль «Київська Русь XIII століття».

У програмі фестивалю - історична реконструкція життєвого устрою епохи XIII-XIV століть, театралізовані вистави, трюкові постановки каскадерів, турніри лучників, вогняне шоу, феєрверк, етнодискотека.

Понад 500 кращих бійців клубів історичної реконструкції з України та зарубіжжя представлять глядачам реконструкцію міжусобних війн XIII-XIV століть з максимальним відтворенням подій і військової культури тих часів: масова денна битва «Міжусобиця Древньої Русі», видовищна нічна баталія «Реконструкція битви на Синіх Водах», присвячена її 650-річчю, а також грандіозна битва «Русь проти Орди».

В рамках «Турніру повітряних витязів» у небо будуть здійматись повітряні кулі.

Крім того, в парку діти зможуть пограти на дитячому майданчику, покататися на поні, пограти з тваринами в звіринці, переодягнутися в богатирів і позмагатися на мечах з мешканцями Стародавнього Києва.

Цього року діти дошкільного та шкільного віку відвідують Парк безкоштовно.

Дорослі матимуть можливість покататися на конях, постріляти з лука в середньовічному тирі, покидати ножі, списи та сокири. Гості матимуть можливість відвідати майстер-класи з володіння середньовічною зброєю, ковальської майстерності та карбування монет.

Також відвідувачі парку зможуть спробувати середньовічні страви та напої.

Ввечері 19 травня у парку запалять смолоскипи, навколо вогнищ влаштують хороводи, виступить ансамбль середньовічної музики «OSIMIRA». Також у рамках фестивалю відбудеться вогняне шоу і святковий феєрверк.

Детальна інформація на сайті www.parkkyivrus.com

19 травня для представників українських та зарубіжних ЗМІ буде організовано прес-тур.

Окремим заходом прес-туру стане лучний турнір для журналістів «Золоте перо Київського Дитинця».

Акредитація до 17 травня, 18.00.

Умови участі та акредитація за тел. (044) 461-99-37, (067) 263-30-24, odzenenko@gradkiya.com.

Контактна особа - Оксана Дзененко.