У Донецьку на вокзалі шукали вибухівку: пасажирів евакуювали

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління МВС України на Донецькій залізниці.

У повідомленні наголошується, що сьогодні, 16 травня, о 07.57 на телефонну лінію 102 зателефонувала невідома жінка і повідомила про те, що біля камери схову залізничного вокзалу станції «Донецьк» вона звернула увагу на безгосподарні підозрілі картонні коробки. Про подію було оперативно поінформовано чергову частину Управління МВС України на Донецькій залізниці.

На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група, до складу якої ввійшли співробітники Управління МВС України на Донецькій залізниці, фахівці-кінологи, співробітники вибухо-технічної служби, представники СБУ, МНС, швидкої допомоги і пожежної частини.

Місцезнаходження підозрілих коробок було оточено, пасажири евакуйовані, після чого проведено огляд місця події.

В ході здійснення необхідних заходів інформація про перебування сторонніх предметів і вибухівки не підтвердилася.

У прес-службі зазначили, що слідчо-оперативна група спрацювала професійно, грамотно, дотримуючись умов безпеки пасажирів і, водночас, не допустивши паніки серед людей, які перебували в приміщенні залізничного вокзалу.

Вже о 10.00 робота залізничного вокзалу станції «Донецьк» поновилася у звичному режимі, підсумували в міліції.