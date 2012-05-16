Студенти проти нового Трудового кодексу

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків студентів показали театралізоване дійство, яке символізувало їх майбутнє після ухвалення нового Трудового кодексу.

Зокрема, у встановлену велику коробку, що символізувала Трудовий кодекс, заходили молоді люди, які виходили звідти у лахмітті.

На плакатах, які тримали студенти, з-поміж гасел були: «Любить – не любить… Звільнить – не звільнить…» – йдеться про можливість роботодавця звільняти працівника по причині, яка прямо не стосується службових обов’язків останнього; «Маю право на приватність» – протестуючи проти норми, яка дозволяє встановлювати відеонагляд за працівниками; «Навіть примусові роботи оплачуються» – вказуючи на дискримінаційний підхід щодо тих, хто проходить випробувальний термін на підприємстві, та інші.

Закінчилась театралізована акція «спробою міліції розігнати протестуючих проти таких умов праці»: двоє активістів у формі правоохоронців, вказуючи на велику книгу з написом 2450 (проект закону про мирні зібрання), намагались заштовхати протестуючих працівників назад у коробку Трудового кодексу, від чого вона розірвалась.

«Молодь після закінчення освіти йде на роботу з відчуттям нового етапу в житті – незалежності і нових життєвих горизонтів. Натомість з таким Трудовим кодексом вона швидко відчує себе в ярмі. Регулюючи відносини найманих працівників та роботодавців, він написаний цілком в інтересах останніх», - прокоментував ведучий акції, активіст Громадянського руху «Відсіч» Юрій Шивала.

Акція проходила на площі перед будинком Об’єднання профспілок Львівщини, що за словами організаторів, символічно, „адже серед авторів цього Трудового кодексу є й колишні очільники Федерації профспілок”.

„На 22-23 травня у Верховній Раді України заплановано розгляд двох законопроектів, які містять у собі загрози основоположним правам людини: Трудового кодексу та законопроекту «Про порядок організації і проведення мирних заходів», що може обмежити в праві вільно протестувати на вулиці”, - зазначили учасники акції.