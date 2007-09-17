Ющенко розповів бізнесменам, що зробить після формування нового уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює відновлення роботи Ради підприємців при Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи сьогодні на форумі «Влада і бізнес – партнери», Президент пообіцяв, що після формування нового складу уряду, він порушить питання про відновлення Ради підприємців, яка має стати ефективним інструментом співпраці підприємців та урядовців.

В.ЮЩЕНКО також висловився за доцільність збільшення фінансування національної програми розвитку підприємництва і за пожвавлення діяльності координаційних рад з питань розвитку підприємництва в регіонах.

Крім того, виступаючи з підсумковою доповіддю, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що ініціюватиме розробку ряду законопроектів, спрямованих на поліпшення підприємницького середовища.

Так, вже в жовтні В.ЮЩЕНКО обіцяє передати на розгляд парламенту Податковий кодекс, у якому передбачається суттєве зменшення податкового навантаження. Він прогнозує, що процес ухвалення цього документу проходитиме важко, до нього вноситиметься тисяча поправок, «але нам потрібно вв’язуватися у цю бійку», - сказав Президент, зауваживши, що ефективність діючої податкової системи - одна з найгірших в світі.

Також глава держави пообіцяв передати на розгляд нового парламенту законопроекти, спрямовані на удосконалення процедури отримання дозвільних документів і скорочення переліку ліцензій та дозволів. Він переконаний, що мають залишитись дозволи лише на діяльність, яка впливає на екологію, а все інше має бути скасоване, або переведено в систему інформування.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пообіцяв звернути увагу на усунення технічних бар’єрів для підприємницької діяльності. Він висловився за перехід від обов’язкової сертифікації продукції до оцінювання відповідності за технічними регламентами. Зокрема, Президент планує передати на розгляд парламенту законопроект про ринковий нагляд за безпекою продукції.

Свою увагу глава держави пообіцяв приділити і вдосконаленню діяльності контролюючих органів. Він піддав критиці діяльність податкової адміністрації, пожежної служби, санепідемстанції, які здійснюють перевірку підприємств, при цьому ефективність від таких перевірок в 10 разів менша ніж в Європі, вважає Президент. За його словами, уряд повинен визначити періодичність проведення перевірок, залежно від ступеню ризику.

Також Президент висловився за усунення необгрунтованих перешкод під час реалізації підприємницьких ініціатив. Глава держави наполягає на законодавчому закріпленні обов’язковості участі організації підприємців у формуванні державної регуляторної політики та ефективного захисту підприємців.

Як повідомляв УНІАН, уряд ліквідував Раду підприємців при Кабміні у грудні 2006 року.