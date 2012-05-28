Хрещатик перекрили до 7 липня

Про це повідомляє прес-служба Управління ДАІ МВС України.

Передбачено, що під час проведення матчів чемпіонату у Києві 11, 15, 19, 24 червня та 1 липня у період з 00.00 до закінчення матчу та упродовж 3-х годин після матчу буде повністю перекрито рух автотранспорту на таких ділянках:

бульвар Лесі Українки від вул. Кутузова до вул. І. Кудрі в обох напрямках;

вул. Червоноармійська від вул. І. Федорова до бульвару Т. Шевченка;

вул. Жилянська від вул. Горького до вул. Шота Руставелі;

вул. Саксаганського від вул. Горького до вул. Еспланадної.

Також з метою належної підготовки до відкриття фан-зони Євро-2012 та проведення цього заходу рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня на ділянці від вул. Інститутської до вул. Б.Хмельницького. Рухатися тут можуть лише спеціальні машини та акредитований транспорт.

З 25 травня по 7 липня буде заборонено паркування транспортних засобів на центральних вулицях міста, а саме:

вул. Б. Хмельницького від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик;

вул. Прорізна від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик;

вул. Городецького від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик

Крім того, при в’їзді у Київ на магістральних вулицях (біля станцій метро) для паркування приватного автотранспорту вболівальників працюватимуть 22 паркінги. Загалом на них можна буде розмістити 1480 автомобілів. Розташовані вони будуть на таких напрямках:

- Одеський – 5 паркінгів (350 автомісць);

- Житомирський - 8 паркінгів (460 автомісць);

- Чернігівський напрямок – 5 паркінгів (340 автомісць);

- Харківський напрямок – 4 паркінги (330 автомісць).