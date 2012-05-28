В Одесі 19 випускників юридичної академії отруїлися в ресторані
16:06, 28 травня 2012Суспільство
1274 0
Головний державний санітарний лікар Київського району Одеси видав розпорядження про тимчасову заборону експлуатації ресторану.
|Медики вважають стан здоров`я пацієнтів задовільним
Після надання першої допомоги медики вважають стан здоров`я пацієнтів задовільним, повідомили УНІАН в Управлінні МНС в Одеській області
У більшості дипломованих адвокатів після відвідання ресторану виникли симптоми харчового отруєння й підвищеної температури тіла.
Пізніше схоже нездужання відчули володарі дипломів судово-адміністративного факультету академії, які також проводили випускний вечір у тому ж ресторані.
Головний державний санітарний лікар Київського району Одеси видав розпорядження про тимчасову заборону експлуатації ресторану.
Фахівці СЕС проводять протиепідемічні та санітарно-гігієнічні заходи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter