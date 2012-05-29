Вже 22 випускники Одеської юракадемії опинилися в лікарні

09:06, 29 травня 2012
Суспільство
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Кількість госпіталізованих з отруєнням випускників Одеської національної юридичної академії зросла до 22 осіб.

крапельниця

Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 26-28 травня до інфекційної лікарні м. Одеса з діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовано 22 особи, які 26 травня святкували випускний вечір в ресторані „Золотий берег”.

Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості.

Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Раніше повідомлялося про 19 госпіталізованих.

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