Вже 22 випускники Одеської юракадемії опинилися в лікарні
09:06, 29 травня 2012Суспільство
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Кількість госпіталізованих з отруєнням випускників Одеської національної юридичної академії зросла до 22 осіб.
Діагноз потерпілих - гастроентероколіт
Як повідомляє прес-служба МНС України, протягом 26-28 травня до інфекційної лікарні м. Одеса з діагнозом «гастроентероколіт» госпіталізовано 22 особи, які 26 травня святкували випускний вечір в ресторані „Золотий берег”.
Перебіг захворювання госпіталізованих - середнього та легкого ступенів важкості.
Фахівцями міської СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Раніше повідомлялося про 19 госпіталізованих.
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